FIS рассмотрит возможность замены финального пасьюта «Тур де Ски» на масс-старт

Комитет по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в конце мая — начале июня проведёт в хорватском Дубровнике совещание, на котором обсудит нововведения в программе Кубка мира. Одним из вопросов станет замена финальной гонки преследования «Тур де Ски» на масс-старт в гору, сообщает NRK.



Планируется, что победитель многодневки будет определяться после финиша всех лыжников и подсчёта времени в генеральной классификации.



«Это интересно. Считаю, мы должны попробовать что-то новое. «Тур де Ски» существует уже 13 лет, и нам нужны свежие идеи.



Последний день будет более захватывающим. Нечасто на вершине бывала борьба, больше внимания уделялось тому, как спортсмены в одиночестве штурмуют длинную гору. Думаю, гонка станет более плотной, и мы сосредоточимся на том, кто же победит.



Как обычно, когда появляются новые предложения, кто-то полон энтузиазма, а кто-то более сдержан», – отметил глава комитета FIS по лыжным гонкам Вегард Ульванг.



На стороне критиков нововведения выступил норвежский лыжник Шур Рёте. Он уверен, что новая система может запутать зрителей.



«Первый на вершине горы должен быть победителем «Тур де Ски». А нам предлагают ждать, пока все финишируют, потом будут считать время и лишь после этого объявят победителя «Тура». Мне кажется, это запутает телезрителей», — сказал Рёте.