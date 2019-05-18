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Представитель Васильевой: никакой задержки дела со стороны IBU нет

Представитель Васильевой: никакой задержки дела со стороны IBU нет
Другие / Биатлон 0

Сергей Лисин, представляющий интересы биатлонистки Маргариты Васильевой, прокомментировал ситуацию с задержкой с вынесением решения по делу о возможном нарушении спортсменкой антидопинговых правил.

Решение по делу Васильевой, которая пропустила три внесоревновательных допинг-теста, антидопинговая комиссия IBU должна была вынести в конце апреля.

«Никакой задержки со стороны IBU нет, всё идет ровно в той последовательности, как и должно. В конце апреля слушания в принципе пройти не могли, потому что этот срок не укладывается в регламент обмена позициями по делу и отводимого на это времени. Мы только позицию IBU по делу получили 19 апреля.

2 мая отправили уже нашу ответную позицию по обвинениям, которые предъявлены Маргарите. В данный момент IBU, видимо, её изучает, возможно, они консультируются с юристами на стороне. Это их право. В позиции, помимо прочего, указан прецедент рассмотрения CAS похожего дела, в результате которого спортсмен был оправдан. На изучение этого прецедента IBU тоже нужно время.

С нашей стороны вся доказательная база прозрачна и понятна. Она базируется на факте электронной переписки, не может быть подделана, искажена или как-то двояко трактована. Копии необходимых писем есть у всех сторон, они легко проверяются.

Мы попросили оповестить о сроках слушаний за две недели, чтобы можно было успеть купить билеты и решить вопрос с визами. Исходя из того что сегодня 18-е число, а слушания ещё не назначены, в мае их не будет", — цитирует Лисина «Матч ТВ».

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