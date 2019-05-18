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177 спортсменов-студентов пострадали от сексуальных извращений врача в США

177 спортсменов-студентов пострадали от сексуальных извращений врача в США
Другие / Прочие виды спорта 0

Доктор Ричард Штраус, врач из университета в Огайо, США, с 1970-го по 1990-е годы занимался сексуальным насилием со спортсменами-студентами. Многие работники учебного заведения знали про это, но ничего не предпринимали, информирует AP.

Штраус, скончавшийся в 2005 году, прикасался к интимным местам молодых людей в студенческом оздоровительном центре и в частной клинике за пределами кампуса. Врач совершал непристойные вещи в смотровых комнатах, раздевалках, душевых, предварительно заставляя раздеться догола. В третьем по величине университете страны обучалось около 65 тысяч студентов.

Многие спортсмены полагали, что поведение Штрауса не является секретом, и верили, что тренеры и другие медики в курсе происходящего.

Источник: AP News

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