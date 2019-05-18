Трёхкратный чемпион ОИ Грайс возглавил женскую сборную Польши по биатлону

Трёхкратный олимпийский чемпион Михаэль Грайс стал новым главным тренером женской сборной Польши по биатлону.
«Должен признать, если бы год назад кто-то сказал мне, что буду работать в Польше, я бы не поверил. Знаю, что биатлонистки этой страны за последние несколько лет добились немалых успехов. У них есть потенциал для дальнейшего развития, поэтому счастлив работать с польской командой. Главной моей целью станет повышение индивидуальных результатов. Думаю, нам удастся подготовить четвёртую спортсменку высокого уровня, чтобы лучше выступать в эстафетах. Основой успеха станет взаимное доверие между тренерским штабом и биатлонистками.
Сейчас составляем план летней подготовки, вероятно, посетим Оберхоф и Рупольдинг. Оба эти места отлично подходят для тренировок в это время года. Когда я выступал, то готовился в основном в Рупольдинге. До сих пор у меня ещё не было возможности побывать в Польше, теперь она представится», — приводит слова Грайса Biathlon.pl.
В сезоне-2018/19 немецкий специалист работал с мужской сборной США.
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