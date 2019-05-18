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EWF назвала предварительные даты проведения ЧЕ-2020 по тяжёлой атлетике в Москве

EWF назвала предварительные даты проведения ЧЕ-2020 по тяжёлой атлетике в Москве
Другие / Прочие виды спорта 0

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) опубликовала на своём сайте предварительные даты проведения континентального первенства 2020 года в Москве. Планируется, что соревнования состоятся со 2 по 12 апреля.

Окончательное решение об утверждении или корректировке сроков чемпионата Европы 2020 года будет принято на осеннем конгрессе Европейской федерации тяжелой атлетики.

Россия последний раз принимала континентальное первенство в 2011 году, соревнования прошли в Казани. Москва становилась хозяйкой турнира в 1983 году.

На чемпионате Европы 2019 года в Батуми (Грузия) российские спортсмены выиграли в командном зачете. Штангисты завоевали 11 медалей — три золотые, пять серебряных и три бронзовые.

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