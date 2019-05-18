Олимпийская чемпионка Мамун рассказала о судьбе подаренного в Кремле автомобиля

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Маргарита Мамун рассказала, что не планирует продавать свой белый автомобиль марки BMW Х6, подаренный в Кремле.
«Вручила ли маме подарок — белый BMW? О, она просто напророчила! И то, что будет BMW, и то, что белый. Раньше ведь чёрные дарили! Мы после Рио прилетели в Москву и на следующий день отправились на базу. Ехали через центр, и я увидела у Кремля эти белые BMW. Сразу ей позвонила, сказала: «Откуда ты знала?». Она посмеялась в ответ. Разумеется, хотела подарить ей машину. Но мама отказалась. Сказала: «Она твоя».
Понимаю людей, которые эти BMW продали. Страховка, налог, расходы на обслуживание – всё это обходится в несколько сотен тысяч в год. Не все могут такое позволить. Да и квартиры олимпийским призёрам дают не так часто, а жить в автомобиле некомфортно… Но я, к счастью, могу себе позволить содержать такую машину. Тем более всегда о ней мечтала.
У меня и прав-то не было! Знаете, их не так просто получить, когда с детства круглый год живёшь на базе… Отучилась в автошколе, сдала на права и села за руль только в 2017-м. Думаете, муж мне позволил без опыта управлять такой машиной? Нет, сначала водила старый мамин автомобиль.
Время от времени спускаюсь в метро. Но у меня популярность не такая, как у футболистов. По крайней мере, могу спокойно передвигаться по улицам. Но радует, когда меня узнают. Когда подходят незнакомые люди и говорят: «Мы всей семьёй за вас болели и плакали от счастья, когда вы взяли золото». Это очень приятно! Причем такое происходит не только в России", — цитирует Мамун «Советский спорт».
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