Солдатова: в упражнении с лентой в квалификации ЧЕ далеко не всё получилось

Российская гимнастка Александра Солдатова после квалификации чемпионата Европы в Баку в упражнениях с лентой заявила, что старалась делать программу аккуратнее, поэтому у неё не всё получилось. Несмотря на это, спортсменка набрала 20,325 балла и вышла в лидеры в данном виде многоборья.

Днём ранее Солдатова вышла в финал упражнений с мячом с шестым результатом.

«Не всё получилось. Далеко не всё. Старалась делать аккуратно, так как в зале очень влажно, лентой работаю широко, из-за этого где-то получалось медленнее. Но настрой был значительно лучше, чем вчера. Вчера уже изначально я вышла не так, как могу. Скажу одно: завтра я сделаю всё, чтобы показать, на что я способна.



То, что было в прошлом году, остается в прошлом году. Сейчас нет уже никаких статусов, их нужно заново завоёвывать. Я очень переживала вчера вечером и сегодня утром, но мне помогла мой тренер Анна Вячеславовна Дьяченко. Когда я утром подошла к Ирине Александровне Винер-Усмановой, она меня обняла. И я поняла, что всё хорошо впереди, всё можно сделать», — приводит слова спортсменки «Р-Спорт».



В Баку российская гимнастка участвует в ранге действующей чемпионки мира в упражнениях с лентой.