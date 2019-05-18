Медведева поддержала Рэдфорда и его партнёра-гея, выложивших фото поцелуя

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала олимпийского чемпиона из Канады Эрика Рэдфорда и его возлюбленного, испанского танцора Луиса Фенеро. Пара выложила в «Инстаграме» фото своего поцелуя.



«В свете празднования Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, я хотел бы поделиться моментом любви со светом в моей жизни», — написал Рэдфорд в описании к фотографии.



Медведева прокомментировала эту запись двумя смайликами с сердечками.

Рэдфорд большую часть карьеры выступал в парном катании. Он стал одним из самых титулованных фигуристов Канады. В паре с Меган Дюамель — олимпийский чемпион, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, бронзовый призёр чемпионатов мира.