Прыгун в высоту Иванюк завоевал бронзу китайского этапа «Бриллиантовой лиги»

Российский легкоатлет Илья Иванюк на втором этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Шанхае (Китай), завоевал бронзовую медаль в прыжках в высоту. С третьей попытки ему покорилась планка в 2 метра 28 сантиметров. Победу на этапе одержал китаец Ван Ю. Он взял аналогичную с россиянином высоту, но с первой попытки.



Вторым на соревнованиях стал белорус Максим Недосеков. Он, как и Иванюк, покорил высоту в 2,28 м. с третьей попытки. Однако взял 2,25 м. со второй, а россиянин — с третьей попытки.



Иванюк из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики выступает в качестве нейтрального спортсмена.



Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Второй этап. Китай.

Мужчины. Прыжки в высоту.



1. Ван Ю (Китай) – 2,28.

2. Максим Недосеков (Белоруссия) – 2,28.

3. Илья Иванюк (Россия) – 2,28.



