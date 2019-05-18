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Прыгун в высоту Иванюк завоевал бронзу китайского этапа «Бриллиантовой лиги»

Прыгун в высоту Иванюк завоевал бронзу китайского этапа «Бриллиантовой лиги»
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российский легкоатлет Илья Иванюк на втором этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Шанхае (Китай), завоевал бронзовую медаль в прыжках в высоту. С третьей попытки ему покорилась планка в 2 метра 28 сантиметров. Победу на этапе одержал китаец Ван Ю. Он взял аналогичную с россиянином высоту, но с первой попытки.

Вторым на соревнованиях стал белорус Максим Недосеков. Он, как и Иванюк, покорил высоту в 2,28 м. с третьей попытки. Однако взял 2,25 м. со второй, а россиянин — с третьей попытки.

Иванюк из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики выступает в качестве нейтрального спортсмена.

Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Второй этап. Китай.
Мужчины. Прыжки в высоту.

1. Ван Ю (Китай) – 2,28.
2. Максим Недосеков (Белоруссия) – 2,28.
3. Илья Иванюк (Россия) – 2,28.

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