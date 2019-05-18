Биатлонистка Лаура Дальмайер рассказала, чем займётся после завершения карьеры

25-летняя немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, объявившая о завершении профессиональной карьеры, рассказала о планах на будущее.



В настоящее время спортсменка пишет детскую книжку, посвящённую ответственному использованию природы. Она будет представлена ​​в октябре нынешнего года на Франкфуртской книжной ярмарке. «Я много путешествую в горах. Когда я наблюдаю, что ледники постепенно исчезают, вижу в этом тревожный знак. Мы можем сделать много вещей в небольших масштабах. Например, передвигаться на велосипеде, а не на автомобиле. Этому я и хочу научить детей», — приводит слова немецкой биатлонистки Sport1.de.



Дальмайер также сможет использовать появившееся свободное время, занимаясь своим любимым хобби — альпинизмом. Во время путешествия по иранской горной местности в апреле она и приняла окончательное решение о завершении карьеры в биатлоне.