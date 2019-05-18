Сборная России выиграла чемпионат Европы по художественной гимнастике в команде
Сборная России по художественной гимнастике стала чемпионом Европы в командном первенстве на соревнованиях в Баку (Азербайджан). По сумме результатов сеньорок в квалификации и юниорок в групповых упражнениях россиянки на 10 баллов опередили ближайшего преследователя – команду Беларуси.
В квалификации Россию представляли Дина и Арина Аверины, Александра Солдатова, которые 19 мая поборются за медали в упражнениях с отдельными предметами.
В составе юниорской группы выступают Амина Халдарова, Елизавета Котенёва, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко и Анна Батасова.
Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан
Команды
1. Россия – 216,225.
2. Беларусь – 206,000.
3. Болгария – 202,075.
Д. Аверина выиграла квалификацию ЧЕ по гимнастике в упражнениях с булавами
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