Сборная России выиграла чемпионат Европы по художественной гимнастике в команде

Сборная России по художественной гимнастике стала чемпионом Европы в командном первенстве на соревнованиях в Баку (Азербайджан). По сумме результатов сеньорок в квалификации и юниорок в групповых упражнениях россиянки на 10 баллов опередили ближайшего преследователя – команду Беларуси.

В квалификации Россию представляли Дина и Арина Аверины, Александра Солдатова, которые 19 мая поборются за медали в упражнениях с отдельными предметами.

В составе юниорской группы выступают Амина Халдарова, Елизавета Котенёва, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко и Анна Батасова.



Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан

Команды

1. Россия – 216,225.

2. Беларусь – 206,000.

3. Болгария – 202,075.