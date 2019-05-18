«Спартак» стал соперником «Чеховских медведей» в финале ЧР по гандболу

Московский «Спартак» вышел в финал чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Во втором матче полуфинальной серии до двух побед «Спартак» на своей площадке обыграл ставропольское «Динамо-Виктор» со счётом 33:27. Самым результативным у красно-белых стал Михаил Виноградов, забивший 8 мячей, 6 раз отличился Александр Деревень. У гостей 8 мячей на счету Виталия Мазурова.
В первом матче в Будённовске «Спартак» также одержал победу (27:26) и в итоге выиграл серию – 2-0.
В финале «Спартак» сыграет с «Чеховскими медведями», за третье место поборются «Университет-Нева» и «Динамо-Виктор».
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Полуфинал. Второй матч
«Спартак» (Москва) – «Динамо-Виктор» (Ставрополь) – 33:27 (17:16).
Счёт в серии – 2-0.
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