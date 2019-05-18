Свидлер, Непомнящий, Дубов и Грищук — в четвертьфинале Гран-при ФИДЕ в Москве

В Центральном доме шахматиста в Москве прошли вторые партии первого раунда этапа Гран-при ФИДЕ. В турнире с призовым фондом 130 тысяч евро принимают участие 16 гроссмейстеров экстракласса.
В четвертьфинал по итогам двух партий (белыми и чёрными) с классическим контролем вышли четверо российских гроссмейстеров. Пётр Свидлер во втором матче нанёс поражение соотечественнику, Никите Витюгову, и за выход в полуфинал сыграет с поляком Радославом Войташеком, который сломил сопротивление Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана, выиграв первый раунд – 1,5-0,5.
Вторую четвертьфинальную пару составили россиянин Ян Непомнящий, одолевший армянина Левона Ароняна, и китаец Вэй И, победивший россиянина Дмитрия Яковенко.
Также в четвертьфинал вышли россияне Даниил Дубов и Александр Грищук. Дубов выиграл у голландца Аниша Гири – 1,5-0,5, а Грищук нанёс поражение соотечественнику, Сергею Карякину — 1,5-0,5.
Ещё в двух матчах первого раунда для выявления сильнейшего понадобится тай-брейк с укороченным контролем времени. Соперники Дубова и Грищука определятся в парах Теймур Раджабов (Азербайджан) — Хикара Накамура (Азербайджан) и Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Уэсли Со (США).
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