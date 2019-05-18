Медведева показала лицо человека, который спал до 12

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане российская фигуристка Евгения Медведева поделилась фотографией, на которой она завёрнута в розовый плед и держит в руках розового единорога.

«Это лицо человека, который спал до 12», — подписала снимок на своей странице в «Инстаграме» Медведева.

Фото доступно в «инстаграме» Евгении Медведевой.

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2019 Медведева завершила участие в шоу Stars on Ice, которое проходило в 12 городах Канады. Один из показательных номеров фигуристки был поставлен под песню 7 rings Арианы Гранде. В нём Евгения удивила болельщиков розовым латексным костюмом, который стал причиной множества негативных комментариев в соцсетях.