Медведева показала лицо человека, который спал до 12
Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане российская фигуристка Евгения Медведева поделилась фотографией, на которой она завёрнута в розовый плед и держит в руках розового единорога.
«Это лицо человека, который спал до 12», — подписала снимок на своей странице в «Инстаграме» Медведева.
Фото доступно в «инстаграме» Евгении Медведевой.
Бронзовый призёр чемпионата мира – 2019 Медведева завершила участие в шоу Stars on Ice, которое проходило в 12 городах Канады. Один из показательных номеров фигуристки был поставлен под песню 7 rings Арианы Гранде. В нём Евгения удивила болельщиков розовым латексным костюмом, который стал причиной множества негативных комментариев в соцсетях.
Медведева: не всем нравится мой розовый костюм, но я обожаю его
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