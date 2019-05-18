Шпажист Глазков стал серебряным призёром этапа Кубка мира в Париже

Российский шпажист Никита Глазков стал серебряным призёром этапа Кубка мира по фехтованию, который проходит в Париже (Франция).

В финальном бою россиянин уступил олимпийскому чемпиону Пак Сан Ёну из Южной Кореи со счётом 13:15. Бронзовыми призёрами стали венгры Мате Тамаш Кох и Гергели Шиклоши.

Из оставшихся россиян дальше всех прошёл Сергей Бида, уступивший в 1/16 финала испанцу Юлену Перейре – 12:15. Глазков нанёс поражение Перейре в четвертьфинале – 15:14.

Уже в 1/32 финала проиграли Георгий Бруев и Дмитрий Гусев, который потерпел поражение со счётом 12:15 от будущего бронзового призёра — Коха. Глазков нанёс поражение Коху в полуфинале — 15:10.

Командные соревнования шпажистов в Париже состоятся в воскресенье, 19 мая.