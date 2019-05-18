Шпажист Глазков стал серебряным призёром этапа Кубка мира в Париже
Российский шпажист Никита Глазков стал серебряным призёром этапа Кубка мира по фехтованию, который проходит в Париже (Франция).
В финальном бою россиянин уступил олимпийскому чемпиону Пак Сан Ёну из Южной Кореи со счётом 13:15. Бронзовыми призёрами стали венгры Мате Тамаш Кох и Гергели Шиклоши.
Из оставшихся россиян дальше всех прошёл Сергей Бида, уступивший в 1/16 финала испанцу Юлену Перейре – 12:15. Глазков нанёс поражение Перейре в четвертьфинале – 15:14.
Уже в 1/32 финала проиграли Георгий Бруев и Дмитрий Гусев, который потерпел поражение со счётом 12:15 от будущего бронзового призёра — Коха. Глазков нанёс поражение Коху в полуфинале — 15:10.
Командные соревнования шпажистов в Париже состоятся в воскресенье, 19 мая.
- 18 мая 2019
-
22:13
-
21:27
-
20:44
-
20:03
-
19:20
-
18:47
-
17:57
-
17:48
-
17:32
-
17:31
-
17:05
-
16:31
-
16:18
-
16:05
-
15:50
-
15:21
-
14:20
-
13:37
-
13:09
-
12:49
-
12:29
-
12:14
-
11:09
-
09:20
-
09:15
-
00:57
-
00:04
- 17 мая 2019
-
23:52
-
23:00
-
22:29
-
22:25
-
21:48
-
21:05
-
20:49
-
20:36
Партнерский контент