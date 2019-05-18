Шлейхер и Тимошинина выиграли бронзу в миксте на этапе МС в Лондоне

Россияне Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина стали бронзовыми призёрами в синхронных прыжках в воду с вышки среди смешанных пар на пятом этапе Мировой серии в Лондоне (Великобритания). Победу одержали китайцы Дуан Ю и Чжан Минцзи.

Евгений Кузнецов остановился в шаге от пьедестала в прыжках с трёхметрового трамплина. В прыжках с вышки Тимошинина стала девятой.



Прыжки в воду. Мировая серия. Пятый этап. Лондон, Великобритания

Микст. Вышка

1. Дуан Ю/Чжан Минцзи (Китай) – 356,28.

2. Ил Мьон Хьон/Чжин Ми Чжо (КНДР) – 333,48.

3. Никита Шлейхер/Юлия Тимошинина (Россия) – 316,05.

Мужчины. Трамплин, 3 м

1. Джек Ло (Великобритания) – 562,65.

2. Даниэль Гудфеллоу (Великобритания) – 500,55.

3. Ван Цонюан (Китай) – 481,70.

4. Евгений Кузнецов (Россия) – 479,25.

Женщины. Вышка

1. Чен Юси (Китай) – 413,80.

2. Чжан Минцзи (Китай) – 385,80.

3. Ми Рае Ким (КНДР) – 360,90…

9. Юлия Тимошинина (Россия) – 305,30.