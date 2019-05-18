Трусова — о награде ЕОК: заниматься любимым делом – это великое счастье

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, 14-летняя российская фигуристка Александра Трусова, поблагодарила всех за поддержку, благодаря которой была признана лучшей молодой спортсменкой года в Европе в зимних видах спорта по версии ЕОК.
«Фигурное катание началось для меня с раннего детства, и на данный момент оно было ежедневно со мной всю мою жизнь. Мне очень нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. И за такое счастье — заниматься любимым делом – я очень благодарна своим родителям, которые так верили в меня, что помогли мне следовать своей мечте. Я очень благодарная каждому своему тренеру, вложившему в меня свои усилия и потратившему на меня свое время. Благодаря каждому их слову, я – та, кто я есть сейчас, и продолжаю работать над собой и своими навыками. И, конечно, очень приятно, что мои усилия и старания были так высоко оценены. Большое спасибо всем, кто голосовал за меня. Заниматься любимым делом – это великое счастье, осознавать, что то, как я занимаюсь любимым делом, цениться любителями и профессионалами этого дела – приятно вдвойне! Спасибо большое за оказанную мне поддержку!» — написала Трусова на своей странице в «Инстаграме».
Фотографии доступны в «инстаграме» Александры Трусовой.
- 18 мая 2019
-
23:43
-
23:28
-
22:53
-
22:40
-
22:13
-
21:27
-
20:44
-
20:03
-
19:20
-
18:47
-
17:57
-
17:48
-
17:32
-
17:31
-
17:05
-
16:31
-
16:18
-
16:05
-
15:50
-
15:21
-
14:20
-
13:37
-
13:09
-
12:49
-
12:29
-
12:14
-
11:09
-
09:20
-
09:15
-
00:57
-
00:04
- 17 мая 2019
-
23:52
-
23:00
-
22:29
-
22:25