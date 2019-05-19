Загитовой за вождение без прав грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей

Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова может получить административный штраф за вождение без прав с непристёгнутым ремнём безопасности. Материалы о нарушении спортсменкой правил направлены в Ленинский район Ижевска.
«Сотрудники Госавтоинспекции по данному факту проводят проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства», — приводит сообщение пресс-службы МВД по Удмуртии «Комсомольская правда — Ижевск».
1 мая Загитова опубликовала в своём «инстаграме» видеоролик: она управляет внедорожником в деревенской местности. На тот момент фигуристке было 16 лет (18 мая Алине исполнилось 17. — Прим. «Чемпионата»). По российским законам, водить автомобиль самостоятельно можно с 18 лет. Данное нарушение предусматривает штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
17-летняя спортсменка владеет всеми возможными титулами в фигурном катании. Загитова – олимпийская чемпионка Игр в Пхёнчхане, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.
Видео доступно на "Чемпионате".
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