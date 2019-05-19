Российские гимнастки одолели украинок в упражнениях с обручами на юниорском ЧЕ

Сборная России одержала победу в групповых упражнениях с пятью обручами на проходящем в Баку, Азербайджан, юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике. За выступление спортсменки получили 24,450 балла.



Сборная России выиграла в следующем составе: Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко и Анна Батасова. Более чем на один балл от россиянок отстали занявшие второе место представительницы Украины (23,400). Тройку призёров замкнули спортсменки из Беларуси (23,250).



Художественная гимнастика. Юниорский чемпионат Европы. Баку, Азербайджан

Командные соревнования. Групповые упражнения с пятью обручами



1. Россия (Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко, Анна Батасова) — 24,450

2. Украина — 23,400

3. Беларусь — 23,250.