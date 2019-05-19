Медведева: люблю Billie Eilish и Noize MC

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась музыкальными предпочтениями.
Спортсменка выложила «сторис» в «Инстаграме», в котором поделилась песнями американской исполнительницы Billie Eilish. Медведева оставила ссылку на недавнее интервью YouTube-каналу «Макарена», в котором назвала американку любимой певицей и вместе с другим российским фигуристом, Максимом Ковтуном, подпевала её любимой песне — Bad guy.
Что касается российских музыкантов, то фигуристка отметила исполнителя Noize MC. Его песне «Из окна» она также подпевала в том интервью. «А еще я люблю Noize MC», — написала Медведева в «сторис».
Ранее стало известно, что под любимую песню спортсменки — Billie Eilish Bad guy — будет кататься Алина Загитова на показательных выступлениях.
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