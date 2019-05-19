Трефилов впервые после операции на сердце будет руководить «Кубанью» в матче ЧР

Заслуженный тренер России Евгений Трефилов впервые после перенесённой операции на сердце выведет краснодарскую «Кубань» на второй матч с подмосковной «Звездой» в серии плей-офф чемпионата России по гандболу среди женских команд, говорится в сообщении «Р-Спорт».



Операция на сердце была сделана Трефилову 19 февраля, а 12 марта его выписали из больницы. Главный тренер «Кубани» и сборной России по гандболу проходил курс реабилитации в городе Горячий Ключ, после чего вновь вернулся в больницу. В это время он дистанционно консультировал представителей тренерского штаба «Кубани». Первое занятие с командой после длительного перерыва Трефилов провёл в начале мая.



В гостевом матче серии до двух побед «Кубань» обыграла «Звезду» со счётом 32:28. Ответный поединок серии плей-офф чемпионата России за третье место пройдёт сегодня, 19 мая, в Краснодаре.