Шишкина — о Евровидении: А зачем нам победа? И так много денег тратим

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию в соревнованиях групп Алла Шишкина прокомментировала итоги песенного конкурса Евровидение, на котором российский участник Сергей Лазарев занял третье место, набрав 369 баллов.



«А зачем нам победа? И так много денег тратим на всякие крупные мероприятия. А так, и в тройке, и денег тратить не нужно. Серёжа — молодец! Третье место — очень достойно», — написала спортсменка в своем «твиттере».



Победителем стал Дункан Лоуренс из Нидерландов (492 балла). На втором месте — итальянец Mahmood (465).



Помимо двух золотых олимпийских медалей Шишкина 11 раз становилась чемпионкой мира, выиграла пять чемпионатов Европы и дважды поднималась на верхнюю ступень пьедестала Универсиады.