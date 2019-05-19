Шишкина — о Евровидении: А зачем нам победа? И так много денег тратим
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию в соревнованиях групп Алла Шишкина прокомментировала итоги песенного конкурса Евровидение, на котором российский участник Сергей Лазарев занял третье место, набрав 369 баллов.
«А зачем нам победа? И так много денег тратим на всякие крупные мероприятия. А так, и в тройке, и денег тратить не нужно. Серёжа — молодец! Третье место — очень достойно», — написала спортсменка в своем «твиттере».
Победителем стал Дункан Лоуренс из Нидерландов (492 балла). На втором месте — итальянец Mahmood (465).
Помимо двух золотых олимпийских медалей Шишкина 11 раз становилась чемпионкой мира, выиграла пять чемпионатов Европы и дважды поднималась на верхнюю ступень пьедестала Универсиады.
- 19 мая 2019
-
14:47
-
14:41
-
14:07
-
13:20
-
12:56
-
12:42
-
12:34
-
12:12
-
12:10
-
11:22
-
10:08
-
09:16
-
01:08
-
00:50
-
00:17
- 18 мая 2019
-
23:43
-
23:28
-
22:53
-
22:40
-
22:13
-
21:27
-
20:44
-
20:03
-
19:20
-
18:47
-
17:57
-
17:48
-
17:32
-
17:31
-
17:05
-
16:31
-
16:18
-
16:05
-
15:50
-
15:21
Партнерский контент