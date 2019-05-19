Президент СБР приехал на первое место сбора российских биатлонистов
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв посетил Белокуриху, где сборная России проводит первый предсезонный сбор.
«В воскресенье рано утром приехал на курорт Белокуриха — санаторий „Россия“! Первая встреча с самым большим болельщиком биатлона в России — директором санатория Фёдором Егоровичем! Дорогие друзья, Алтай — лучшее место на земле: воздух такой, что не можешь надышатся! Сборная России по биатлону проводит свой первый сбор в сезоне-2019/20 на курорте Белокуриха!» — написал Драчёв в «Инстаграме».
В Белокурихе сборная России по биатлону будет тренироваться до 30 мая.
Ранее стало известно, что российские биатлонисты могут выступать с отечественными винтовками с 2021 года.
Запись доступна в "инстаграме" Драчёва.
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