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Президент СБР приехал на первое место сбора российских биатлонистов

Президент СБР приехал на первое место сбора российских биатлонистов
Другие / Биатлон 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв посетил Белокуриху, где сборная России проводит первый предсезонный сбор.

«В воскресенье рано утром приехал на курорт Белокуриха — санаторий „Россия“! Первая встреча с самым большим болельщиком биатлона в России — директором санатория Фёдором Егоровичем! Дорогие друзья, Алтай — лучшее место на земле: воздух такой, что не можешь надышатся! Сборная России по биатлону проводит свой первый сбор в сезоне-2019/20 на курорте Белокуриха!» — написал Драчёв в «Инстаграме».

В Белокурихе сборная России по биатлону будет тренироваться до 30 мая.

Ранее стало известно, что российские биатлонисты могут выступать с отечественными винтовками с 2021 года.

Запись доступна в "инстаграме" Драчёва.

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