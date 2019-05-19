Итальянка Джорджи побила рекорд Европы по спортивной ходьбе на 50 километров

Итальянская легкоатлетка Элеонора Джорджи завоевала первый титул на Кубке Европы по спортивной ходьбе, проходящем в Алитусе, Литва. Спортсменка одержала победу на дистанции 50 километров с результатом 4 часа 4 минуты 50 секунд, ставшим новым рекордом Европы.
Итальянка более чем на 1 минуту перекрыла предыдущее европейское достижение, установленное португальской легкоатлеткой Инеш Энрикеш на чемпионате мира — 2017 (4:05:56).
Второе место заняла испанка Юлия Такач. Она также преодолела дистанцию быстрее предыдущего европейского достижения — 4:05:46. Этот результат стал национальным рекордом Испании.
Третьей с большим отставанием финишировала теперь уже бывшая обладательница лучшего времени на этой дистанции Инеш Энрикеш из Португалии (4:13:57).
Мировой рекорд в спортивной ходьбе на 50 километров у женщин принадлежит китайской легкоатлетке Лю Хун. В марте нынешнего года она стала первой спортсменкой, преодолевшей эту дистанцию быстрее четырёх часов — 3:59:15.
- 19 мая 2019
-
16:25
-
15:50
-
15:49
-
15:34
-
14:47
-
14:41
-
14:07
-
13:20
-
12:56
-
12:42
-
12:34
-
12:12
-
12:10
-
11:22
-
10:08
-
09:16
-
01:08
-
00:50
-
00:17
- 18 мая 2019
-
23:43
-
23:28
-
22:53
-
22:40
-
22:13
-
21:27
-
20:44
-
20:03
-
19:20
-
18:47
-
17:57
-
17:48
-
17:32
-
17:31
-
17:05
-
16:31