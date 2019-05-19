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Итальянка Джорджи побила рекорд Европы по спортивной ходьбе на 50 километров

Итальянка Джорджи побила рекорд Европы по спортивной ходьбе на 50 километров
Другие / Лёгкая атлетика 0

Итальянская легкоатлетка Элеонора Джорджи завоевала первый титул на Кубке Европы по спортивной ходьбе, проходящем в Алитусе, Литва. Спортсменка одержала победу на дистанции 50 километров с результатом 4 часа 4 минуты 50 секунд, ставшим новым рекордом Европы.

Итальянка более чем на 1 минуту перекрыла предыдущее европейское достижение, установленное португальской легкоатлеткой Инеш Энрикеш на чемпионате мира — 2017 (4:05:56).

Второе место заняла испанка Юлия Такач. Она также преодолела дистанцию быстрее предыдущего европейского достижения — 4:05:46. Этот результат стал национальным рекордом Испании.

Третьей с большим отставанием финишировала теперь уже бывшая обладательница лучшего времени на этой дистанции Инеш Энрикеш из Португалии (4:13:57).

Мировой рекорд в спортивной ходьбе на 50 километров у женщин принадлежит китайской легкоатлетке Лю Хун. В марте нынешнего года она стала первой спортсменкой, преодолевшей эту дистанцию быстрее четырёх часов — 3:59:15.

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