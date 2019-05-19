Плющенко думает над тем, чтобы сделать из сына футболиста

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео, снятое в его загородном доме. Спортсмен играет в футбол с шестилетним сыном Александром.
«А может, ну на фиг это фигурное катание, отдать парня в футбол?» — написал Плющенко.
В апреле в Москве на катке «Южный лёд» состоялся третий Кубок Евгения Плющенко. В турнире приняли участие 150 фигуристов из разных городов России. В соревнованиях мальчиков с 3-м юношеским разрядом победил шестилетний Александр Плющенко. В соревнованиях девочек в категории «Юный фигурист 2013 года рождения» не было равных Арине Ротенберг, дочери бизнесмена и спортивного функционера Романа Ротенберга.
Ранее Евгений заявил, что теперь сам будет тренировать сына.
Запись доступна в "инстаграме" Плющенко.
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