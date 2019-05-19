Немецкая биатлонистка объявила, что следующий сезон станет для неё последним

32-летняя биатлонистка из Германии Надин Хорхлер заявила, что закончит профессиональную карьеру по окончании сезона-2019/20. Спортсменка, проведшая прошлый сезон на этапах Кубка IBU, надеется отобраться в основную команду для участия в Кубке мира.



«Решение было трудным. В течение четырех недель думала. Сначала было необходимо понять, осталась ли у меня мотивация продолжать выкладываться на 110 процентов. И всё же сезон-2019/20 станет для меня последним. Это правильное решение. Я столько лет боролась, чтобы вообще иметь возможность выступать. Теперь смогу немного расслабиться», — приводят слова спортсменки «Новости биатлона Германии».



В 2017 году Хорхлер одержала единственную победу на этапах Кубка мира, выиграв масс-старте в итальянской Антерсельве. Годом ранее немка первенствовала в спринтерской гонке на чемпионате Европы в Тюмени.