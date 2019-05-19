Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Мизинов завоевал серебро на Кубке Европы по спортивной ходьбе на 20 км

Мизинов завоевал серебро на Кубке Европы по спортивной ходьбе на 20 км
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российский легкоатлет Василий Мизинов стал вторым на Кубке Европы по спортивной ходьбе на дистанции 20 км в латвийском городе Алитус. Победу одержал швед Персеус Карлстрём с результатом 1 час 19 минут 54 секунды. Мизинов уступил ему 24 секунды. Третьим стал испанец Диего Гарсия.

Ещё один россиянин Алексей Шевчук показал 35-й результат (1:28.47). Ему не удалось выполнить норматив для участия в первенстве Европы U23 (1:28.00), которое в июле пройдёт в Швеции.

Лучший результат Мизинова в сезоне — 1 час 20 минут 14 секунд. С ним он занимает вторую строчку в континентальном рейтинге.

Лёгкая атлетика. Кубок Европы. Латвия
Мужчины. Спортивная ходьба на 20 километров

1. Персеус Карлстрём (Швеция) – 1:19.54.
2. Василий Мизинов (Россия) – 1:20.18.
3. Диего Гарсия (Испания) – 1:20.23.
35. Алексей Шевчук (Россия) — 1:28.47.

Итальянка Джорджи побила рекорд Европы по спортивной ходьбе на 50 километров
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент