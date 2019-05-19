Мизинов завоевал серебро на Кубке Европы по спортивной ходьбе на 20 км

Российский легкоатлет Василий Мизинов стал вторым на Кубке Европы по спортивной ходьбе на дистанции 20 км в латвийском городе Алитус. Победу одержал швед Персеус Карлстрём с результатом 1 час 19 минут 54 секунды. Мизинов уступил ему 24 секунды. Третьим стал испанец Диего Гарсия.



Ещё один россиянин Алексей Шевчук показал 35-й результат (1:28.47). Ему не удалось выполнить норматив для участия в первенстве Европы U23 (1:28.00), которое в июле пройдёт в Швеции.



Лучший результат Мизинова в сезоне — 1 час 20 минут 14 секунд. С ним он занимает вторую строчку в континентальном рейтинге.



Лёгкая атлетика. Кубок Европы. Латвия

Мужчины. Спортивная ходьба на 20 километров



1. Персеус Карлстрём (Швеция) – 1:19.54.

2. Василий Мизинов (Россия) – 1:20.18.

3. Диего Гарсия (Испания) – 1:20.23.

35. Алексей Шевчук (Россия) — 1:28.47.

Итальянка Джорджи побила рекорд Европы по спортивной ходьбе на 50 километров