Мизинов завоевал серебро на Кубке Европы по спортивной ходьбе на 20 км

Российский легкоатлет Василий Мизинов стал вторым на Кубке Европы по спортивной ходьбе на дистанции 20 км в латвийском городе Алитус. Победу одержал швед Персеус Карлстрём с результатом 1 час 19 минут 54 секунды. Мизинов уступил ему 24 секунды. Третьим стал испанец Диего Гарсия.
Ещё один россиянин Алексей Шевчук показал 35-й результат (1:28.47). Ему не удалось выполнить норматив для участия в первенстве Европы U23 (1:28.00), которое в июле пройдёт в Швеции.
Лучший результат Мизинова в сезоне — 1 час 20 минут 14 секунд. С ним он занимает вторую строчку в континентальном рейтинге.
Лёгкая атлетика. Кубок Европы. Латвия
Мужчины. Спортивная ходьба на 20 километров
1. Персеус Карлстрём (Швеция) – 1:19.54.
2. Василий Мизинов (Россия) – 1:20.18.
3. Диего Гарсия (Испания) – 1:20.23.
35. Алексей Шевчук (Россия) — 1:28.47.
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