«Кубань» под руководством Трефилова выиграла бронзу гандбольной Суперлиги

Краснодарская «Кубань» стала бронзовым призёром чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. Во втором матче серии за третье место «Кубань» на своей площадке нанесла поражение «Звезде» со счётом 28:26. Самой результативной в составе «Кубани» стала Диана Голуб, забившая 9 мячей. 6 раз отличилась Антонина Скоробогатченко. У «Звезды» 7 мячей на счету Натальи Никитиной.

Впервые после операции на сердце краснодарской командой на площадке руководил главный тренер Евгений Трефилов.

Первый матч в Звенигороде также завершился победой «Кубани» со счётом 32:28. «Кубань» выиграла серию до двух побед – 2-0.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Серия за третье место. Второй матч

«Кубань» (Краснодар) — «Звезда» (Московская область) – 28:26 (15:12).

Счёт в серии – 2-0.