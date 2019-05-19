«КПРФ» стал первым финалистом ЧР по мини-футболу

«КПРФ» в третьем матче полуфинала плей-офф чемпионата России по мини-футболу на выезде обыграл сыктывкарскую «Новую генерацию» со счётом 5:3. У гостей трижды отличился Паульнио, дубль на счету Артёма Ниязова.



На предварительном этапе клуб «КПРФ» занял второе место, а «Новая генерация» стала восьмой.



В другой полуфинальной паре МФК «Тюмень» с самарским «Динамо» счёт в серии равный — 1-1. Третий матч команды проведут завтра, 20 мая.



Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Полуфинал. Третий матч



«Новая генерация» (Сыктывкар) — «КПРФ» (Москва) — 3:8 (1:4).

Голы: Прокушев, 18; Емельянов, 35; Суворов, 42 — Паульнио, 8, 15, 40; Сосковец, 14; Ниязов 19, 49; Москалёв, 48 (а/г); Шакиров, 49 (пен.).



Счёт в серии — 0-3.

МФК «Тюмень» сравнял счёт в полуфинальной серии Суперлиги с самарским «Динамо»