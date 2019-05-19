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«КПРФ» стал первым финалистом ЧР по мини-футболу

«КПРФ» стал первым финалистом ЧР по мини-футболу
Другие / Мини-футбол 0

«КПРФ» в третьем матче полуфинала плей-офф чемпионата России по мини-футболу на выезде обыграл сыктывкарскую «Новую генерацию» со счётом 5:3. У гостей трижды отличился Паульнио, дубль на счету Артёма Ниязова.

На предварительном этапе клуб «КПРФ» занял второе место, а «Новая генерация» стала восьмой.

В другой полуфинальной паре МФК «Тюмень» с самарским «Динамо» счёт в серии равный — 1-1. Третий матч команды проведут завтра, 20 мая.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Полуфинал. Третий матч

«Новая генерация» (Сыктывкар) — «КПРФ» (Москва) — 3:8 (1:4).
Голы: Прокушев, 18; Емельянов, 35; Суворов, 42 — Паульнио, 8, 15, 40; Сосковец, 14; Ниязов 19, 49; Москалёв, 48 (а/г); Шакиров, 49 (пен.).

Счёт в серии — 0-3.

МФК «Тюмень» сравнял счёт в полуфинальной серии Суперлиги с самарским «Динамо»
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