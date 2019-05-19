Россиянин Бондарь занял 2-е место в Мировой серии-2019 по прыжкам в воду с вышки

На заключительном этапе Мировой серии в Лондоне россиянин Александр Бондарь стал четвёртым в индивидуальных прыжках с вышки, показав результат 515,90 балла. Первое и второе места заняли представители сборной Китая — Ян Хао (559,15) и Лян Чжунчжи (532,10). Третьим стал британец Томас Дэйли (525,25).



Российский спортсмен по итогам пяти этапов Мировой серии стал вторым в индивидуальных прыжках с вышки. Победу в этой дисциплине одержал Дэйли, а третье место занял представитель Китая Чжан Ян.



Прыжки в воду. Мировая серия. Пятый этап. Лондон

Мужчины. Вышка. Личное первенство



1. Ян Хао (Китай) – 559,15

2. Лян Чжунчжи (Китай) – 532,10

3. Томас Дэйли (Великобритания) – 525,25

4. Александр Бондарь (Россия) – 515,90.