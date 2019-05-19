Коляда выбрал для нового сезона песню Scorpions «Ветер перемен»

Российский фигурист Михаил Коляда сообщил, что в новом сезоне в короткой программе будет выступать под композицию группы Scorpions «Wind of change» (Ветер перемен). Об этом спортсмен написал на личной странице в «Инстаграме».



«Программы поставлены, музыка утверждена. Произвольная, как все уже знают, будет Чаплин, а короткая Scorpions — Wind of change. Со здоровьем, слава Богу, проблем нет», — написал Коляда.



Коляда — серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командном соревновании. Он является бронзовым призёром чемпионата мира, двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы, серебряным призёром мирового командного чемпионата, бронзовым призёром финала Гран-при, двукратным чемпионом и вице-чемпионом России.