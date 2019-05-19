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Коляда: мы с невестой провели лучший отдых, а с понедельника — тренировки

Коляда: мы с невестой провели лучший отдых, а с понедельника — тренировки
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Михаил Коляда сообщил, что с понедельника приступит к тренировкам. Спортсмен также подчеркнул, что прекрасно провёл отпуск со своей невестой.

«Чтобы сразу прояснить ситуацию относительно моей личной жизни, у меня есть невеста.
Мы только что вернулись с лучшего отдыха в нашей жизни! С понедельника начинается подготовка к новому сезону», — написал Коляда на своей странице в «Инстаграме».

Коляда — серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командном соревновании. Он является бронзовым призёром чемпионата мира, двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы, серебряным призёром мирового командного чемпионата, бронзовым призёром финала Гран-при, двукратным чемпионом и вице-чемпионом России.

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