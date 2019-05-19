Коляда: мы с невестой провели лучший отдых, а с понедельника — тренировки

Российский фигурист Михаил Коляда сообщил, что с понедельника приступит к тренировкам. Спортсмен также подчеркнул, что прекрасно провёл отпуск со своей невестой.



«Чтобы сразу прояснить ситуацию относительно моей личной жизни, у меня есть невеста.

Мы только что вернулись с лучшего отдыха в нашей жизни! С понедельника начинается подготовка к новому сезону», — написал Коляда на своей странице в «Инстаграме».



Коляда — серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командном соревновании. Он является бронзовым призёром чемпионата мира, двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы, серебряным призёром мирового командного чемпионата, бронзовым призёром финала Гран-при, двукратным чемпионом и вице-чемпионом России.