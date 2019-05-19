Рапиристка Дериглазова выиграла шестой международный турнир в сезоне

Олимпийская чемпионка по фехтованию российская рапиристка Инна Дериглазова выиграла шестые международные соревнования в сезоне. На этот раз Дериглазова первенствовала на турнире серии Гран-при, который прошёл в Шанхае (Китай). Из восьми международных турниров в сезоне Инна семь раз поднималась на пьедестал почёта, шесть из них — на верхнюю ступень

Преимущество Дериглазовой в Шанхае было подавляющим. Никому из соперниц она не позволила нанести более 10 уколов. С одинаковым счётом 15:10 Инна выиграла у кореянки Ким Мины и у трёх итальянок: Мартины Батини, Арианны Эрриго и Алисы Вольпи. При этом Эрриго и Вольпи россиянка обыграла соответственно в полуфинале и финале. Кроме того, Дериглазова разгромила американку Николь Росс (15:6) и немку Леонию Эберт (15:5).

Из других российских участниц лучшей была Аделина Загидуллина, которая в 1/8 финала уступила японке Юке Уэно (10:14) и заняла 13-е место в итоговом протоколе.