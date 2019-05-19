Рапирист Сафин стал бронзовым призёром этапа серии Гран-при в Шанхае
Российский рапирист Тимур Сафин стал бронзовым призёром этапа серии Гран-при в Шанхае (Китай). Из восьми российских фехтовальщиков в непосредственной борьбе за медали приняли участие олимпийские чемпионы Сафин и Алексей Черемисинов.
Черемисинов в четвертьфинале с минимальным счётом 14:15 уступил ещё одному бронзовому призёру Райану Чой Чун Йину из Гонконга, заняв в итоге шестое место.
Сафин в полуфинале проиграл американцу Нику Иткину – 7:15. В решающем бою турнира лидер мирового рейтинга итальянец Алессио Фокони одолел Иткина – 15:14.
Из других результатов отметим, что Иткин не пустил в 1/8 финала россиянина Дмитрия Трофимова (9:15), а Сафин в 1/16 финала нанёс поражение Дмитрию Ригину (15:14).
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