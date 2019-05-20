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Ильиных: Полунин — светлый и классный! До него я не видела жизни

Ильиных: Полунин — светлый и классный! До него я не видела жизни
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Елена Ильиных призналась, что знакомство и роман с танцором Сергеем Полуниным полностью изменили её отношение к жизни. По словам спортсменки, во время спортивной карьеры она обращала внимание лишь на тренировки и соревнования.

«Какой для меня Сергей? Очень светлый. Классный. Лучший, любимый. То, что он есть в моей жизни, то, что я первый раз ощутила это чувство любви, для меня — подарок судьбы. Я всю жизнь занималась спортивной карьерой: тренировка — дом, самолет — соревнования, тренировка — дом, самолет — соревнования. Другого не видела. Конечно, знала чувство любви как человек, у которого есть родные, близкие, мама, брат, 10 собак в доме. Но у меня никогда не было того, что я испытываю сейчас. Когда тебе дарят любовь — это счастье», — приводит слова Ильиных журнал «Hello».

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