Ильиных: Полунин — светлый и классный! До него я не видела жизни

Российская фигуристка Елена Ильиных призналась, что знакомство и роман с танцором Сергеем Полуниным полностью изменили её отношение к жизни. По словам спортсменки, во время спортивной карьеры она обращала внимание лишь на тренировки и соревнования.



«Какой для меня Сергей? Очень светлый. Классный. Лучший, любимый. То, что он есть в моей жизни, то, что я первый раз ощутила это чувство любви, для меня — подарок судьбы. Я всю жизнь занималась спортивной карьерой: тренировка — дом, самолет — соревнования, тренировка — дом, самолет — соревнования. Другого не видела. Конечно, знала чувство любви как человек, у которого есть родные, близкие, мама, брат, 10 собак в доме. Но у меня никогда не было того, что я испытываю сейчас. Когда тебе дарят любовь — это счастье», — приводит слова Ильиных журнал «Hello».