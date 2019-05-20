Драчёв: девочки прокатились 12 км, из них 9 – в гору. Молодцы, справились!

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв опубликовал фото из Белокурихи, где сборная России проводит первый предсезонный сбор. Вчера, 19 мая, спортсменки провели лыжероллерную тренировку.

«Провели тренировку на лыжероллерах нашей сборной команды России по биатлону на сборе в Белокурихе. Девочки прокатились 12 км, из них 9 – в гору! Молодцы, справились!» – написал Драчёв.

Пост доступен в «инстаграме» Владимира Драчёва.

В Белокурихе сборная России по биатлону будет тренироваться до 30 мая.

В основной состав женской сборной России на сезон вошли: Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Наталья Гербулова. В резервную команду включены Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова.