Финал Кубка мира по стрельбе из лука пройдёт на Красной площади
Финал Кубка мира по стрельбе из лука пройдёт в Москве 6-7 сентября 2019 года, сообщает официальный сайт Всемирной федерации стрельбы из лука. Соревнования состоятся на Красной площади.
«Финал Кубка мира по стрельбе из лука создан для проведения в исторических местах. Красная площадь является не только потрясающим местом, но и идеально подходит для российских лучников, которые впервые за долгое время смогут участвовать в международных соревнованиях у себя дома.
Мы уверены, что Москва сможет провести качественные соревнования", — сообщил президент федерации Угур Эрденер.
Первый этап Кубка мира пройдёт в Медельине (Колумбия), второй — в Шанхае (Китай), третий — в Анталье (Турция), четвёртый — в Берлине (Германия).
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