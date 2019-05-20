Финал Кубка мира по стрельбе из лука пройдёт на Красной площади

Финал Кубка мира по стрельбе из лука пройдёт в Москве 6-7 сентября 2019 года, сообщает официальный сайт Всемирной федерации стрельбы из лука. Соревнования состоятся на Красной площади.

«Финал Кубка мира по стрельбе из лука создан для проведения в исторических местах. Красная площадь является не только потрясающим местом, но и идеально подходит для российских лучников, которые впервые за долгое время смогут участвовать в международных соревнованиях у себя дома.

Мы уверены, что Москва сможет провести качественные соревнования", — сообщил президент федерации Угур Эрденер.

Первый этап Кубка мира пройдёт в Медельине (Колумбия), второй — в Шанхае (Китай), третий — в Анталье (Турция), четвёртый — в Берлине (Германия).