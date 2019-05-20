Российские бадминтонисты уступили сборной Японии на чемпионате мира
Сборная России по бадминтону с поражения стартовала на чемпионате мира среди смешанных команд – со счётом 2-3 россияне уступили команде Японии.
Свои встречи выиграл Владимир Мальков и пара Владимир Иванов/Иван Созонов. Помимо них сборную России на соревнованиях представляют Наталья Перминова (женский одиночный разряд), Родион Алимов и Алина Давлетова (микст), Екатерина Болотова и Алина Давлетова (женский парный разряд).
Сборная России выступает в группе 1А. Помимо Японии соперниками команды является сборная Таиланда. В четвертьфинал соревнований выходят две лучшие команды группы.
Чемпионат, проходящий в Наньнине (Китай), завершится 26 мая. Всего на турнире выступает 31 национальная команда.
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