Российские бадминтонисты уступили сборной Японии на чемпионате мира

Сборная России по бадминтону с поражения стартовала на чемпионате мира среди смешанных команд – со счётом 2-3 россияне уступили команде Японии.



Свои встречи выиграл Владимир Мальков и пара Владимир Иванов/Иван Созонов. Помимо них сборную России на соревнованиях представляют Наталья Перминова (женский одиночный разряд), Родион Алимов и Алина Давлетова (микст), Екатерина Болотова и Алина Давлетова (женский парный разряд).



Сборная России выступает в группе 1А. Помимо Японии соперниками команды является сборная Таиланда. В четвертьфинал соревнований выходят две лучшие команды группы.



Чемпионат, проходящий в Наньнине (Китай), завершится 26 мая. Всего на турнире выступает 31 национальная команда.