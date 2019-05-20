Дальмайер: спортом для пенсионеров я пока не занимаюсь

Двукратная олимпийская чемпионка, немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, объявившая о завершении карьеры в 25 лет, сообщила, что продолжает заниматься спортом.

«Я спортивный пенсионер, но пока не занимаюсь спортом для пенсионеров», — написала Дальмайер.

Пост доступен в «инстаграме» Лауры Дальмайер.

Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка 2018 года в спринте и гонке преследования, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира—2016/17. Лаура — единственная биатлонистка за всю историю, выигравшая 5 золотых медалей на одном чемпионате мира.

На минувшей неделе спортсменка призналась, что пишет детскую книжку, посвящённую ответственному использованию природы. Она будет представлена ​​в октябре нынешнего года на Франкфуртской книжной ярмарке.