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Борец Богомоев одержал победу на Гран-при Baikal Open

Борец Богомоев одержал победу на Гран-при Baikal Open
Другие / Борьба 0

В Улан-Удэ прошёл Гран-при по вольной борьбе Baikal Open. В частности, в весовой категории до 61 кг победу одержал неоднократный чемпион России Александр Богомоев, сообщает официальный сайт ФСБР.

Вольная борьба. Гран-при Baikal Open
57 кг
1. Хуреш-оол Дондук-оол.
2. Арыйаан Тютрин.
3. Георгий Окороков и Тамир Гармаев.

61 кг
1. Александр Богомоев.
2. Тумэнбилэг Тувшинтулга (Монголия).
3. Айтал Захаров и Владимир Кудрин (Казахстан).

65 кг
1. Даша Шарастепанов.
2. Сайын Казырык.
3. Дженгисхан Эрдоган (Турция) и Баттулга Нямдорж (Монголия).

70 кг
1. Евгений Жербаев.
2. Мурад Нухкадиев.
3. Очир Доржиев и Чермен Валиев.

74 кг
1. Арсалан Будажапов.
2. Надирбег Хизриев.
3. Герман Устинов и Бат-Эрдэнэ Бямбадорж (Монголия)

79 кг
1. Радик Валиев.
2. Дмитрий Зайнидинов.
3. Александр Цоктоев и Азрет Улимбашев.

86 кг
1. Лин Зушен (Китай).
2. Ганхуяг Ганбаатар (Монголия).
3. Патрик Журовски (Венгрия) и Александр Кондратов.

92 кг
1. Дмитрий Екименко.
2. Ньургун Сергин.
3. Юрий Иванов и Цогтгэрэл Мунхбаатар (Монголия).

97 кг
1. Семён Коломийцев.
2. Асланбек Алборов (Азербайджан).
3. Ванг Гианг (Китай) и Эрик Джиоев.

125 кг
1. Денг Живей (Китай).
2. Худэрбулга Доржханд (Монголия).
3. Лхагвагэрэл Монхтор (Монголия) и Алан Хугаев.

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