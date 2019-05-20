Борец Богомоев одержал победу на Гран-при Baikal Open

В Улан-Удэ прошёл Гран-при по вольной борьбе Baikal Open. В частности, в весовой категории до 61 кг победу одержал неоднократный чемпион России Александр Богомоев, сообщает официальный сайт ФСБР.

Вольная борьба. Гран-при Baikal Open

57 кг

1. Хуреш-оол Дондук-оол.

2. Арыйаан Тютрин.

3. Георгий Окороков и Тамир Гармаев.



61 кг

1. Александр Богомоев.

2. Тумэнбилэг Тувшинтулга (Монголия).

3. Айтал Захаров и Владимир Кудрин (Казахстан).



65 кг

1. Даша Шарастепанов.

2. Сайын Казырык.

3. Дженгисхан Эрдоган (Турция) и Баттулга Нямдорж (Монголия).



70 кг

1. Евгений Жербаев.

2. Мурад Нухкадиев.

3. Очир Доржиев и Чермен Валиев.



74 кг

1. Арсалан Будажапов.

2. Надирбег Хизриев.

3. Герман Устинов и Бат-Эрдэнэ Бямбадорж (Монголия)



79 кг

1. Радик Валиев.

2. Дмитрий Зайнидинов.

3. Александр Цоктоев и Азрет Улимбашев.



86 кг

1. Лин Зушен (Китай).

2. Ганхуяг Ганбаатар (Монголия).

3. Патрик Журовски (Венгрия) и Александр Кондратов.



92 кг

1. Дмитрий Екименко.

2. Ньургун Сергин.

3. Юрий Иванов и Цогтгэрэл Мунхбаатар (Монголия).



97 кг

1. Семён Коломийцев.

2. Асланбек Алборов (Азербайджан).

3. Ванг Гианг (Китай) и Эрик Джиоев.



125 кг

1. Денг Живей (Китай).

2. Худэрбулга Доржханд (Монголия).

3. Лхагвагэрэл Монхтор (Монголия) и Алан Хугаев.