Иностранцы смогут ввозить наркотики в Беларусь во время Европейских игр
Иностранные болельщики, которые прибудут в Беларусь на Европейские игры, смогут ввозить с собой в страну некоторые наркотические вещества. Об этом сообщается в «Фейсбуке» гражданского движения Legalize Belarus.
По информации движения, в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь пояснили, что болельщики смогут ввозить в страну такие наркотики, как амфетамин и каннабис. Впрочем, делать это разрешено лишь в виде лекарственных средств и исключительно для личного пользования. Определён и лимит веществ, которые можно ввозить на территорию Беларуси – количество лекарственных препаратов не должно превышать недельную норму исходя из рецепта врача.
Европейские игры пройдут в Минске в период с 21 по 30 июня.
Ягудин стал послом Европейских игр-2019
- 20 мая 2019
-
14:40
-
14:34
-
13:45
-
12:43
-
12:36
-
11:50
-
11:28
-
10:45
-
10:36
-
09:29
-
09:22
-
00:13
- 19 мая 2019
-
23:58
-
23:45
-
23:42
-
23:24
-
22:44
-
21:52
-
21:12
-
20:28
-
19:52
-
18:07
-
17:56
-
17:34
-
17:15
-
16:51
-
16:25
-
15:50
-
15:49
-
15:34
-
14:47
-
14:41
-
14:07
-
13:20
-
12:56
Партнерский контент