Иностранцы смогут ввозить наркотики в Беларусь во время Европейских игр

Иностранные болельщики, которые прибудут в Беларусь на Европейские игры, смогут ввозить с собой в страну некоторые наркотические вещества. Об этом сообщается в «Фейсбуке» гражданского движения Legalize Belarus.



По информации движения, в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь пояснили, что болельщики смогут ввозить в страну такие наркотики, как амфетамин и каннабис. Впрочем, делать это разрешено лишь в виде лекарственных средств и исключительно для личного пользования. Определён и лимит веществ, которые можно ввозить на территорию Беларуси – количество лекарственных препаратов не должно превышать недельную норму исходя из рецепта врача.

Европейские игры пройдут в Минске в период с 21 по 30 июня.