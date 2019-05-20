Россиянин вошёл в топ-6 на чемпионате мира по запуску бумажных самолётиков

18 мая в Зальцбурге (Австрия) прошёл финал чемпионата мира по запуску бумажных самолётиков – Red Bull Paper Wings. Участие в соревнованиях приняли более 150 человек из 58 стран.

Россию представляли три спортсмена: 23-летний Ярослав Кислов (категории «Дальность полёта», Санкт-Петербург), 24-летний Николай Рыбасов («Длительность полёта», Ростов-на-Дону) и 21-летний Алексей Пролиско («Аэробатика», Екатеринбург).

Лучший результат среди россиян продемонстрировал Кислов. По итогам квалификационного тура он стал пятым (45,97 м) и впервые в истории вывел Россию в заключительный раунд этих состязаний. В финальной попытке Ярослав обошёл фаворитов чемпионата из Бразилии, Таиланда и Чили.



В суперфинале лучшей попыткой Ярослава стал бросок на 39,52 м, что лишь на один метр хуже результата участника из Косово, который занял пятое место. Ярослав стал шестым.



«До этого дня моим личным рекордом был результат в 37 метров. Я даже не надеялся попасть в топ-10 финалистов, поэтому очень доволен своим шестым местом», – сказал Кислов.



Рыбасов и Пролиско выйти в финальный этап не смогли.



Победители мирового финала

«Дальность полёта» — Джейк Харди, США – 56,61 м.

«Длительность полёта» — Кэмерон Кларк, Австралия – 13,33 сек.

«Аэробатика» — Катерина Агафонова, Украина – 27 баллов.