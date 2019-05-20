РУСАДА объявило о дисквалификации гребца Корнилова и стрелка Зайцева

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на своём официальном сайте сообщило об очередных отстранениях спортсменов за нарушение антидопинговых правил.

Чемпион Европы 2007 года по академической гребле Александр Корнилов дисквалифицирован на два года с 7 февраля 2019 года. Гребец своевременно не предоставил информацию о местонахождении.

Тяжелоатлетка Екатерина Макарова отстранена от соревнований на три месяца начиная с 7 февраля 2019 года. Стрелок Владимир Зайцев дисквалифицирован на четыре года, которые отсчитываются с 16 октября 2018 года. Эти спортсмены отстранены за основании пункта 2.1 антидопинговых правил — наличие в допинг-пробах «запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров».