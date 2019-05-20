Министерство спорта России собирается ввести показатели эффективности

Министерство спорта РФ планирует ввести для общероссийских спортивных федераций показатели эффективности, по которым будет отслеживаться реализация программ развития, информируют «Известия».

Новшество позволит достичь сразу нескольких целей: определить наиболее успешно работающие федерации, своевременно выявлять проблемы, затрудняющие реализацию программы, и оказывать содействие в развитии конкретного вида спорта. Эксперты полагают, что это станет хорошим стимулом для федераций, поскольку санкции за невыполнение критериев эффективности, вероятнее всего, будут носить экономический характер.

По действующему законодательству спортивные организации разрабатывают программу развития сроком на четыре года, которая затем утверждается Министерством спорта. При её подготовке анализируется состояние и перспективы развития вида спорта в России и мире, а также определяются задачи, мероприятия и целевые показатели. Однако сегодняшняя практика не предполагает оценки эффективности деятельности федераций.