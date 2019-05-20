Все первые четвертьфинальные партии Гран-при ФИДЕ в Москве завершились вничью

В Центральном доме шахматиста в Москве состоялись первые четвертьфинальные партии первого этапа Гран-при ФИДЕ, передаёт корреспондент «Чемпионата» Валентина Срибная. В турнире с призовым фондом 130 тысяч евро принимают участие 16 гроссмейстеров экстракласса.
Во всех парах зафиксированы ничейные результаты. Миром разошлись Хикара Накамура (США) – Даниил Дубов (Россия), Александр Грищук (Россия) — Уэсли Со (США), Вэй И (Китай) — Ян Непомнящий (Россия), Пётр Свидлер (Россия) — Радослав Войташек (Польша).
Вторые партии в тех же парах состоятся 21 мая, при этом гроссмейстеры поменяются цветом фигур.
Если вторая партия станет результативной, то победитель напрямую выйдет в полуфинал. Если счёт в противостояниях будет 1-1, шахматистам предстоит тай-брейк для выявления сильнейшего, который выйдет в полуфинал.
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