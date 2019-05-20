Непомнящий — о ничьей с Вэй И: чёрные на большее в таком дебюте не претендуют

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал результат первой четвертьфинальной партии этапа Гран-при ФИДЕ в Москве с китайцем Вэй И. Чёрными фигурами играл российский шахматист.
«Ничья — это отличный результат. Не вижу повода, чтобы расстраиваться. У меня был очень сильный соперник, я пытался получить получше по дебюту и более-менее справился с этим. Чёрные на большее в таком дебюте не претендуют», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Срибной.
Вторая четвертьфинальная партия состоится 21 мая, при этом гроссмейстеры поменяются цветом фигур.
Если вторая партия станет результативной, то победитель напрямую выйдет в полуфинал. Если счёт в противостояниях будет 1-1, шахматистам предстоит тай-брейк для выявления сильнейшего, который выйдет в полуфинал.
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