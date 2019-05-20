«Летающий лыжник» Климов: нужно улучшать технику на всех трамплинах

Евгений Климов, первый в истории России победитель этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, рассказал о своих дальнейших целях.

«После золотой медали планка ожиданий действительно поднялась. Честно скажу: напряжение в команде выросло. Как у меня, так и у тренерского штаба. Всё продолжалось до следующего этапа. Возможно, это и помешало выступить хорошо. После медали я даже не попал в финал, а после стал 26-м. Конечно, все ожидали иного результата. Та победная серия, длившаяся с летнего Гран-при, прервалась. Пришлось заново в неё входить. Но после этого груз ответственности спал, и мы начали заново набирать обороты.

Опыт прошедшего сезона не забыть. Я буду готов ко всему. Если всё получится так же, останавливаться не буду. Результаты уже воспринимаются по-другому. Думаю, наша команда сможет справиться.

Нужно улучшать технику на всех трамплинах. Чем я и займусь уже на июньском сборе, когда мы начнём прыгать. Также нужно работать над теми же техническими моментами, над которыми работал зимой. Во время сезона улучшать разные компоненты всегда тяжелее, так что нужно готовиться с лета. В первую очередь поработаю над разводом лыж в полёте. Нужна правильная постановка, чтобы лыжи были по всей плоскости. Сюда же можно добавить вылет и стабилизацию посадки. Баллы-то можно потерять на любых моментах. Так что нет предела совершенству.

Цели на следующий Кубок мира — хочу удачно пройти всю зиму, завоёвывать высокие места. Хотелось бы всегда попадать в топ-10. Надо даже выше. Главная задача — на каждом старте показывать максимальный результат.



Об Олимпиаде 2022 года, конечно, задумываюсь. Но не сильно. Наш вид спорта крайне непредсказуемый. До Пекина ещё три года. Нужно оттачивать технику, улучшать физическое состояние и набираться опыта призовых мест, чтобы подходить в полном вооружении к Олимпийским играм. Да и просто повышать уровень тренировочных прыжков», — цитирует Климова «Московский комсомолец».