Балахничёв назвал дело против него во Франции политическим заказом

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв прокомментировал требование национальной финансовой прокуратуры Франции запустить судебный процесс по отношению к нему и бывшему президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку. Оба чиновника обвиняются в «активной и пассивной коррупции».

«Расследование шло в течение нескольких лет, и оно должно было чем-то закончиться. Насколько я слышал, прокурор уходит на пенсию, поэтому он ускоряет процесс. Поэтому и возникла версия с выдачей ордера на мой арест по непонятной причине. Хотя я об этом не был проинформирован, а узнаю об этом через прессу. Это надуманное дело, политический заказ. Это шоу – сначала объявить об аресте, назначить суд, заведомо зная, что я не могу присутствовать на нём. Для меня бессмысленно ехать туда, чтобы быть сразу же арестованным. Я не могу ставить себя в такое положение», — приводит слова Балахничёва «РИА Новости».

В марте французские власти выдали ордер на арест Балахничёва и бывшего старшего тренера сборной России по лёгкой атлетике Алексея Мельникова.



Напомним, в августе 2017 года Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе пожизненную дисквалификацию Мельникова, Балахничёва и Папы Массаты Диака (сына экс-президента IAAF). Решение об их пожизненном отстранении принял 7 января 2016 года комитет IAAF по этике. Все трое подали апелляции в CAS, которые были отклонены.