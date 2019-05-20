«Ставрополье» завершило сезон, став седьмым в гандбольной Суперлиге

Гандболистки «Ставрополья» заняли седьмое место в чемпионате России среди команд Суперлиги. Во втором матче серии за седьмое место «Ставрополье» на выезде одолело волгоградское «Динамо-Синару» со счётом 23:22. По 5 мячей в составе победительниц забили Виолетта Голец и Зурета Коблева. У хозяек площадки 8 раз отличилась София Синицына.

В первом матче серии за седьмое место «Ставрополье» также одержало победу над «Динамо-Синарой» со счётом 26:19. «Ставрополье» выиграло серию до двух побед – 2-0.

На предварительном этапе «Ставрополье» было восьмым, а «Динамо-Синара» располагалось на шестой позиции.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Серия за седьмое место

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Ставрополье» — 22:23 (12:12).

Счёт в серии – 0-2.