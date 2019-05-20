«Ставрополье» завершило сезон, став седьмым в гандбольной Суперлиге
Гандболистки «Ставрополья» заняли седьмое место в чемпионате России среди команд Суперлиги. Во втором матче серии за седьмое место «Ставрополье» на выезде одолело волгоградское «Динамо-Синару» со счётом 23:22. По 5 мячей в составе победительниц забили Виолетта Голец и Зурета Коблева. У хозяек площадки 8 раз отличилась София Синицына.
В первом матче серии за седьмое место «Ставрополье» также одержало победу над «Динамо-Синарой» со счётом 26:19. «Ставрополье» выиграло серию до двух побед – 2-0.
На предварительном этапе «Ставрополье» было восьмым, а «Динамо-Синара» располагалось на шестой позиции.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Серия за седьмое место
«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Ставрополье» — 22:23 (12:12).
Счёт в серии – 0-2.
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