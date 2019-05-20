Ерохов: Медведева реально могла не выступить из-за травмы на Олимпиаде

Чемпион мира среди юниоров 2018 года, фигурист Алексей Ерохов, опроверг слухи, что масштабы бедствия, связанные с травмой Евгении Медведевой перед Олимпиадой в Пхёнчхане, были преувеличены. В олимпийском сезоне Ерохов и Медведева вместе занимались в группе Этери Тутберидзе, а сезон-2018/19 Алексей пропустил из-за той же травмы, что и у Евгении – стрессового перелома.

«Это далеко не имитация была. Медведева реально могла не выступить с такой травмой на Олимпиаде, это правда.

Когда у тебя стрессовый перелом, кость от нагрузок начинает разрушаться. Не просто сломалась, за три недели страстётся и будет как новая, она начинает разрушаться, и есть риск, что просто на кусочки распадётся. Так что это совсем не преувеличение было.

Разговаривал ли с Женей о травме? У нас следить за травмами друг друга не принято, и спрашивать неудобно. Понимаешь, что человека это реально беспокоит и, может, как-то заденет.

Риск повторения? Стрессовый перелом – это не хроническое заболевание, просто недостаток какого-то компонента в организме. Или недостаточно времени за ночь восстановиться», — сказал Ерохов на YouTube-канале Елены Родиной.